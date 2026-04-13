El Programa Municipal Conociendo Mi Ciudad nuevamente recibe a niños y niñas de 4to año de Escuelas públicas y privadas de Berazategui, en su edición 2026. La iniciativa busca crear identidad, a través del conocimiento de la historia de la ciudad y otras temáticas vinculadas a la gestión municipal.

En su primera fecha, los y las estudiantes de 4to año de las Primarias N° 33 y N° 48 visitaron el Edificio Municipal, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) -donde simularon ser concejales- y el Centro de Acopio, Selección y Reciclado de Río Encantado. El objetivo es acercar a las infancias a la historia local, a la gestión municipal y al funcionamiento del sistema democrático.

“Conociendo Mi Ciudad" es un Programa educativo y recreativo organizado por la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes de la Municipalidad de Berazategui. Fue creado en 1991, en la gestión del Dr. Juan José Mussi, y actualmente es impulsado por el intendente Carlos Balor, con la participación anual de alrededor de 3.200 estudiantes de 4to año de Escuelas públicas y privadas de todo el distrito. Esta propuesta fue declarada de interés histórico, educativo y cultural por el HCD, mediante la Ordenanza Municipal N° 6228 (2022).