La medida de fuerza se extenderá hasta el miércoles inclusive en todo el país. Los profesionales reclaman contra un cambio en el sistema de pagos que elimina los adicionales por atención presencial. Solo se garantizan las urgencias.

Los afiliados a PAMI se encontrarán esta semana con dificultades para acceder a sus consultas de rutina. Los médicos de cabecera iniciaron este lunes un paro nacional de 72 horas para manifestar su rechazo a la Resolución 1107/2026, una medida que modifica la estructura de sus honorarios y que, según advierten, pone en jaque la continuidad de la atención en los consultorios.

¿Qué pasará con la atención?

Durante las jornadas de protesta, los médicos han confirmado que:

* Se suspenden los turnos programados: No habrá atención para consultas de seguimiento o trámites administrativos de rutina.

* Urgencias garantizadas: Solo se atenderán casos que revistan gravedad o riesgo inmediato para la salud.

* Recetas y medicación: Podrían registrarse demoras en la emisión de órdenes, por lo que se recomienda a los afiliados tomar previsiones.

El motivo del conflicto

El malestar de los profesionales surge de un cambio en la forma en que PAMI les abona sus servicios. Hasta el mes pasado, los médicos cobraban un adicional por cada vez que un jubilado asistía al consultorio. Con el nuevo esquema, la obra social eliminó ese pago por consulta presencial, reemplazándolo por una suma fija mensual por afiliado.

“El nuevo sistema no cubre los costos de mantener un consultorio abierto”, señalaron desde APPAMIA, el gremio que nuclea a los profesionales. Los médicos advierten que esta situación podría derivar en una renuncia masiva de prestadores, lo que dejaría a miles de abuelos sin su médico de confianza y obligaría a una redistribución de pacientes en una cartilla ya saturada.

Incertidumbre en los consultorios

La medida llega en un contexto de alta demanda y genera preocupación en las familias, ya que el médico de cabecera es el primer nexo del jubilado con el sistema de salud. Por el momento, no se ha anunciado una mesa de diálogo que permita destrabar el conflicto, por lo que el servicio normal recién se retomaría hacia el final de la semana.