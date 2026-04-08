NUEVOS DATOS SOBRE LA GESTIÓN DE MILEI por parte de la consultora de opinión pública Zunan Córdoba, donde se ve abril dejándole el peor dato al gobierno nacional.

Sube la desaprobación, cae la expectativa y la economía se vuelve el centro de la problemática de los Argentinos.

Abril muestra la consolidación de un cambio en el clima social.

El 65% desaprueba la gestión y un 33,9% aprueba.

La desaprobación se vuelve dominante. El rechazo crece y consolida tendencia

La desaprobación sube de 62,8% a 65% y la aprobación baja de 35,4% a 33.9%.

La brecha se amplía como nunca y marca el momento político de la gestión Milei.

El 63,6% cree que el país va en dirección incorrecta y el 28,3% cree que es correcta

Se instala una mirada negativa sobre el rumbo. Crece la desconfianza en el plan de gobierno.

La Crisis se vuelve más estructural.

El evolutivo marca un salto en abril.

La expectativa, como la imagen del Presidente, cae con fuerza. Ese quiebre redefine el clima y achica los márgenes políticos.

Cuando indagamos sobre la situación económica personal, el 55,2% dice que su situación económica empeoró y solo 7,6% dice que mejoró

El impacto económico es general. La crisis impacta fuertemente en la opinión pública.

Llegar a fin de mes lidera las preocupaciones (22%), luego inflación (16,9%) y deterioro del sueldo (16,3%)

La agenda social está concentrada en el bolsillo.

Ahí se juega la credibilidad del gobierno.

La corrupción aparece con 15,4%, coincide con la aparición de #AdorniGate

Los datos se ordenan en una misma dirección

Crece la desaprobación del Presidente, cae la expectativa sobre el plan de gobierno y la economía impacta de lleno en la vida cotidiana. Se consolida un escenario más crítico.

Informe completo en : zubancordoba.com/portfolio/ info…