Después de varios días de agonía producto de atravesar un durñisino cáncer, falleció 'El Pampa', un referente de las bases del peronismo quilmeño. Su nombre completo era Ricardo Torres, y fue desde siempre un militante todo terreno del peronismo local, con fuerte presencia en Bernal Oeste, donde había comenzado a militar de joven junto a Jorge Funes dentro del camañismo.

Conocida la noticia de su desenlace, hubo recuerdos y mucha congoja de amigos, allegados, militantes y dirigentes del PJ de Quilmes.

Quienes hacemos este medi0, le enviamos nuestras condolencias a au familia.