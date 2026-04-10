Mediante una Ordenanza, el Concejo Deliberante de Berazategui aprobó por unanimidad denominar "Dr. Juan José Mussi" al Polo Educativo Integral de El Pato. El mismo está conformado por la Escuela Primaria N° 58, la Secundaria N° 58, el Jardín de Infantes N° 953, un Salón de Usos Múltiples (SUM), una cancha de fútbol abierta, un Playón Multideportes techado, un área de juegos y otra de huertas.

La medida surgió por iniciativa de las propias directoras de estos establecimientos educativos, quienes le acercaron el proyecto al intendente Carlos Balor. La emotiva ceremonia contó con la presencia de la intendenta interina, María Del Carmen Flores e integrantes del Gabinete municipal, autoridades de la comunidad educativa y vecinos de El Pato.

El sentido homenaje se realizó en reconocimiento a la inmensa trayectoria y compromiso de Juan José Mussi por la educación pública. De hecho, el Polo Educativo Integral fue construido por el gobierno provincial a pedido del propio Mussi.