E ste sábado 21 de marzo, desde las 19.00, Berazategui volverá a vivir una jornada especial con una nueva edición de La Noche de los Museos, denominada “Habitar la Memoria”. La iniciativa invita a los vecinos y vecinas a recorrer los espacios culturales municipales y disfrutar de muestras permanentes y temporales, visitas especiales, espectáculos en vivo, shows musicales y un montón de actividades para toda la familia.





Durante la velada, además, habrá juegos, food trucks -con variadas propuestas gastronómicas- y la Feria Regalá Cultura, sumando opciones para compartir en un ambiente diferente, bajo el cielo nocturno.

Impulsada por el intendente Carlos Balor y organizada por la Secretaría de Cultura y Educación municipal, la propuesta busca acercar el patrimonio cultural local a la comunidad y promover el encuentro en los Museos Municipales: el Histórico y el del Vidrio (calle 23 y 149); el del Golf Roberto De Vicenzo (calle 28 y 132); y el Museo Taller César Bustillo (calle 43 e/ 156 y 157).

La Municipalidad dispondrá de un servicio gratuito de transporte que recorrerá los Museos durante toda la jornada, permitiendo el traslado del público. Se podrá abordar por orden de llegada, durante todo el evento a partir de las 19.00.

Quienes deseen conocer más sobre la historia de estos espacios, pueden ingresar en berazategui.gob.ar/cultura.

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