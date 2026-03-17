Hoy, a tres años de su partida física, recordamos y homenajeamos a nuestro compañero Pedro Coria, un incansable luchador por los Derechos Humanos. En el marco de los 50 años del inicio de la última y más sangrienta dictadura militar en Argentina, este homenaje es una reivindicación de su lucha y un reconocimiento a su compromiso con la justicia y la igualdad.

Presentes:

- Secretaria General de ATE Quilmes

- Clarisa Perez

- Fabio Gonzalez, Dirigente Nacional UTEP

- Ricardo Pasarela

- Claudia Ibarra, CTA

- Orlando Argüello

- Organización “Darío Santillán”

- Ramon Arce, Concejal de Quilmes

- Mara Romero

- ATE Provincia

- Taborda Eduardo

- Lucrecia Monteagudo, APDH

- Gustavo Cardeza, Presidente PI, Provincia BSAS

- Gregory Sanchez, Pueblos Originarios

- Sandra Mamani, Pueblos Originarios

- Nicolas García, Movimiento Evita, Quilmes

- Eduardo Villarreal, ONG “Pueblo Nuevo” Hudson

¡Compañero Pedro Coria, Presente!

Este homenaje es un testimonio de la huella imborrable que Pedro Coria dejó en nuestra comunidad. Su lucha y compromiso con los Derechos Humanos seguirán inspirando a generaciones futuras. ¡Gracias a todos y todas por ser parte de este sentido homenaje!