Hoy, a tres años de su partida física, recordamos y homenajeamos a nuestro compañero Pedro Coria, un incansable luchador por los Derechos Humanos. En el marco de los 50 años del inicio de la última y más sangrienta dictadura militar en Argentina, este homenaje es una reivindicación de su lucha y un reconocimiento a su compromiso con la justicia y la igualdad.
Presentes:
- Secretaria General de ATE Quilmes
- Clarisa Perez
- Fabio Gonzalez, Dirigente Nacional UTEP
- Ricardo Pasarela
- Claudia Ibarra, CTA
- Orlando Argüello
- Organización “Darío Santillán”
- Ramon Arce, Concejal de Quilmes
- Mara Romero
- ATE Provincia
- Taborda Eduardo
- Lucrecia Monteagudo, APDH
- Gustavo Cardeza, Presidente PI, Provincia BSAS
- Gregory Sanchez, Pueblos Originarios
- Sandra Mamani, Pueblos Originarios
- Nicolas García, Movimiento Evita, Quilmes
- Eduardo Villarreal, ONG “Pueblo Nuevo” Hudson
¡Compañero Pedro Coria, Presente!
Este homenaje es un testimonio de la huella imborrable que Pedro Coria dejó en nuestra comunidad. Su lucha y compromiso con los Derechos Humanos seguirán inspirando a generaciones futuras. ¡Gracias a todos y todas por ser parte de este sentido homenaje!