Este sábado 16 y domingo 17 de mayo se realizará el Festival del Alfajor en Berazategui, con la participación de más de 80 productores de alfajores y chocolates de todo el país y de la ciudad. El evento, impulsado por el intendente Carlos Balor, se desarrollará de 12.00 a 22.00 en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (calle 148 y 18). La entrada es libre y gratuita.

Quienes concurran a la primera edición de este encuentro, organizado por la Secretaría de Trabajo de la Municipalidad y el Kilómetro del Alfajor Argentino (KM.A.A), podrán acceder a actividades para disfrutar en familia o con amigos. Entre ellas, una recorrida por los stands de venta y exhibición de alfajores elaborados en todo el territorio nacional, foodtrucks, clases abiertas y la presentación de shows en vivo, entre muchas sorpresas más.

“Estamos muy entusiasmados con la realización de la primera Fiesta del Alfajor en Berazategui, junto al Kilómetro del Alfajor. Se trata de una propuesta que muchos vecinos nos venían pidiendo y que estamos muy felices de poder concretar este fin de semana, con la participación de más de 80 productores de nuestra ciudad y de distintos puntos del país”, expresó el secretario de Trabajo del Municipio, Juan Manuel Parra.

Asimismo, destacó: “Será un evento gratuito y de calidad, como nos pide siempre nuestro intendente Carlos Balor. Habrá degustaciones, actividades para chicos y grandes, shows musicales, una masterclass y una enorme variedad de alfajores, para que todas las familias puedan disfrutar de una gran jornada”.

Durante el evento, un jurado realizará una degustación para premiar a los mejores productos, y esto se transmitirá en vivo. Además, sumando alternativas, la jornada contará con la Feria Municipal Emprender, los clásicos foodtrucks con variadas propuestas gastronómicas y la Feria Regalá Cultura.