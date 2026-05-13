Este sábado 16 de mayo, desde las 10 de la mañana, Don Bosco Rugby vivirá una jornada especial en su predio de Bernal, con actividades deportivas, propuestas para toda la familia y una nueva fecha del campeonato de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) – Primera B.

La actividad comenzará a partir de las 10 de la mañana con encuentros y partidos de rugby infantil entre el Don Bosco y el CUQ, en un espacio pensado para compartir en familia y seguir promoviendo los valores del deporte y la vida en comunidad.

A partir de las 12 será el turno de los mayores, que disputarán 5 partidos, con el más esperado del día a las 15.30, momento en que ambos equipos de primera de encuentren en una nueva edición del clásico de la zona, por el torneo oficial de URBA Primera B.

La jornada se desarrollará en la sede deportiva del club, ubicada sobre la Colectora Este de la Autopista Buenos Aires – La Plata, a la altura de Espora, detrás del peaje de Bernal.

Además de la actividad deportiva, durante todo el día habrá parrilla, buffet abierto, tienda oficial con indumentaria y productos del club, y espacios donde sponsors y empresas vinculadas a la institución presentarán sus servicios y propuestas.

Desde Don Bosco Rugby destacaron que el objetivo es seguir fortaleciendo el vínculo con la comunidad y compartir un día abierto al encuentro entre familias, jugadores, socios, amigos y vecinos de Bernal y Quilmes.

Con un crecimiento sostenido en los últimos años, tanto en cantidad de jugadores como en infraestructura y actividades, Don Bosco Rugby continúa consolidándose como una de las instituciones deportivas y sociales con mayor desarrollo en la región.

La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de una jornada de deporte, camaradería y espíritu de club.