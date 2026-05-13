Se realizó la sexta edición de B-Play, que durante tres jornadas recibió a más de 40 mil personas. El intendente municipal, Carlos Balor, recorrió la gran fiesta de la cultura pop de Berazategui, que ofreció distintas atracciones gratuitas para toda la familia, como cómics, manga, animé, cosplay, ilustradores, gaming, recreacionismo, FX y muchos más.

“La B-Play es un lujo; es para los vecinos de Berazategui que masivamente disfrutan de esta fiesta. Desde la Municipalidad tenemos la voluntad de hacer eventos culturales, pero sin la buena recepción de los berazateguenses nada de todo esto sería posible. Estamos muy felices por el éxito de B-Play”, expresó Balor luego de su visita.

Una de las principales atracciones de esta edición fue Luis Carreño, voz oficial de Bob Esponja, quien destacó: "Estoy muy honrado de ser el primer actor de doblaje internacional en visitar B-Play. Estoy súper contento, me llevo a Berazategui en el corazón. Los felicito y por más ediciones como ésta”.

Por su parte, Jorge García, cosplayer y vecino de la ciudad, contó: "Nos gusta mucho B-Play, venimos siempre. Dejamos de ir a otros eventos de este tipo porque son muy caros; y en cambio, en Berazategui la entrada es gratuita. Gracias a la Municipalidad por B-Play”.

Finalmente, Federico López, secretario de Cultura y Educación municipal, indicó: “Esta edición de B-Play tuvo un montón de actividades, tres días con distintas propuestas y productores culturales. Este es un evento que nació con el Dr. Juan José Mussi como intendente y que Carlos Balor hoy continúa, con una asistencia masiva de vecinos y vecinas de Berazategui y otros distritos que se acercan a disfrutar, con entrada libre y gratuita. B-Play es parte de la diversa agenda cultural del distrito y nos permite encontrarnos”.

En esta sexta edición organizada por la Secretaría de Cultura y Educación del Municipio, con la colaboración de Twisted Factory, hubo shows y bandas en vivo en un escenario con pantalla gigante, escenografías temáticas, Photo Ops de cultura pop, más de 150 artistas y stands de merchandising. El público también pudo disfrutar de un sector gamer con simuladores, realidad virtual, consolas PS5, arcades, torneos de juegos de mesa, además de un sector gastronómico con variadas opciones. Asimismo, se realizaron concursos de Cosplay y K-Pop, además de un desfile de Cosplay para niños y niñas.