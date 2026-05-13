Mediante un convenio entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, la base del Registro de Alimentantes Morosos porteño —con más de 13.000 inscriptos— se incorporará al sistema nacional de Tribuna Segura, lo que permitirá realizar controles en todos los accesos a los estadios de fútbol porteños.

En un paso decisivo hacia el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, los ministerios de Justicia y de Seguridad porteños, junto al Ministerio de Seguridad de la Nación, formalizaron un convenio para incorporar el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) de la Ciudad de Buenos Aires al programa Tribunas Seguras. Este acuerdo transforma el sistema de control de acceso a los estadios y fortalece la protección efectiva de los derechos de chicos y adolescentes.

La medida representa un cambio sustancial en el esquema de control. Hasta ahora, la detección de alimentantes morosos se realizaba en un segundo cordón de seguridad, mediante un sistema que implicaba un doble chequeo, mayores tiempos de espera para los hinchas y un importante despliegue de recursos humanos por parte del Gobierno de la Ciudad. A partir de este acuerdo, la integración de sistemas y la articulación institucional permitirán agilizar los ingresos y optimizar los controles.

Con la incorporación de la base de datos del RPAM —que hoy tiene más de 13 mil inscriptos y se nutre de convenios de intercambio de información con 13 provincias argentinas— al sistema nacional de Tribunas Seguras, la Ciudad logra ampliar su capacidad de control y fortalecer el cumplimiento de los derechos alimentarios de niños, niñas y adolescentes. Desde ahora, los deudores alimentarios morosos quedarán alcanzados por la totalidad de los controles de ingreso a los estadios porteños, consolidando un sistema más ágil, inteligente y efectivo.

La firma del acuerdo contó con la participación de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; del ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia; del ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez; del subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Hernán Najenson; del director general de Asuntos Registrales, Agustín Ulanovsky, y del director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlín. La iniciativa tiene por objeto hacer más eficiente la detección de deudores alimentarios morosos en los ingresos a los estadios de la Ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 269, modificada por la Ley 6.771.

Si bien la implementación de controles sobre deudores alimentarios en espectáculos deportivos y recitales comenzó hace más de un año, este convenio le dará una escala inédita y una capacidad operativa sin precedentes. Desde marzo de 2025, se llevaron adelante 173 controles que permitieron detectar a 150 deudores alimentarios morosos, a quienes se les impidió el ingreso a estadios y recitales. Solo en lo que va de 2026 ya se realizaron 84 operativos, con 75 infractores detectados.

Detrás de cada operativo está la convicción de que quien incumple con una obligación tan básica como garantizar alimentos no puede permanecer ajeno a las consecuencias legales. Con esta decisión, la Ciudad profundiza una política pública orientada a fortalecer el cumplimiento de las responsabilidades alimentarias y a colocar en el centro el interés superior de chicos y adolescentes.

“En la Ciudad de Buenos Aires tenemos la convicción de que las normas se respetan, y eso incluye a los deudores alimentarios morosos: quien no cumple con sus obligaciones, no puede disfrutar de un espectáculo deportivo. Gracias a este avance conjunto con el Gobierno nacional vamos a poder darle a nuestro sistema una cobertura más amplia y más precisa, con presencia en todos los ingresos de los estadios”, destacó Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad.