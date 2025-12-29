En una noche que quedará grabada como el cierre de oro para el boxeo nacional en 2025, el senegalés nacionalizado argentino Touba "Mamba" Niang reafirmó su estatus de fenómeno popular y deportivo. Con la bandera argentina pintada sobre su oreja derecha —al mejor estilo "Dibu" Martínez—, Niang derrotó por nocaut técnico en el quinto round al santiagueño Agustín "Bazooka" Chávez.

El combate: Del drama a la euforia

La pelea no fue sencilla para el hombre de Quilmes. Durante los primeros tres asaltos, Chávez impuso un boxeo ordenado que llegó a desorientar al senegalés. El momento de mayor tensión ocurrió en el tercer round, cuando el "Bazooka" conectó un zurdazo seco que mandó a Niang a la lona.

Sin embargo, la resiliencia que Touba forjó vendiendo anteojos y ropa en la peatonal Rivadavia apareció en el cuarto asalto:

1. La ráfaga: En los últimos 15 segundos del cuarto round, Niang conectó un uppercut de derecha que dejó a Chávez tambaleando.

2. El desenlace: Sin darle respiro, una izquierda cruzada mandó al santiagueño al suelo. El árbitro Ricardo Vivas contó hasta nueve y la campana salvó milagrosamente a Chávez.

3. El final: El daño ya estaba hecho. Al inicio del quinto round, el rincón de Chávez tiró la toalla. "¡Me rompió la mandíbula!", habría confesado el boxeador derrotado antes de abandonar.

Un récord que asusta

Con esta victoria, Niang cierra un 2025 frenético con 8 combates en 12 meses, alcanzando un récord invicto de 10-0-0 (7 KO). Su evolución técnica, ahora bajo la mirada de especialistas y entrenando en el Sindicato de Comercio, lo posiciona como el principal candidato al título argentino súperwelter para el próximo año.

La vida de película de "La Bamba Negra"

Touba llegó de Senegal hace casi una década, dejando atrás a una familia de 33 hermanos. Encontró en Quilmes su lugar en el mundo, se hizo hincha fanático de Boca Juniors y aprendió el idioma en la calle, mientras trabajaba como vendedor ambulante.