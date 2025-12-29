La Subcomisión de Cultura del Club Moreno de Quilmes y la "Morenoteca" organizan una jornada de festejos que incluye la apertura del Nuevo Parque Deportivo y una función de cine al aire libre. La entrada será libre y gratuita para toda la comunidad.

Este lunes 29 de diciembre, el barrio Villa Las Rosas se prepara para vivir una de sus jornadas más emotivas de los últimos tiempos. Bajo la consigna "El More festeja", la institución celebrará el Día del Barrio y pondrá el broche de oro a los festejos por los 100 años de su fundación.

El evento, impulsado por la Subcomisión de Cultura y el espacio cultural Morenoteca, marcará un hito para los vecinos con la inauguración oficial del Nuevo Parque Deportivo. Este espacio promete convertirse en el epicentro de la actividad física y el encuentro social para las familias de la zona, reforzando el compromiso del club con el bienestar de su comunidad.

Cultura y sentido de pertenencia

La celebración no solo será deportiva, sino también cultural. A partir de las 20:00 horas, se llevará a cabo una función de Cine al Aire Libre. La apertura de la pantalla estará a cargo de un video corto de humor que servirá como antesala para el plato fuerte de la noche: la proyección de "Luna de Avellaneda".

La elección del film dirigido por Juan José Campanella y protagonizado por Ricardo Darín, Valeria Bertuccelli y Eduardo Blanco, busca reflejar la esencia de los clubes de barrio y la lucha por preservar los espacios comunes, una temática que identifica profundamente a los residentes de Villa Las Rosas.

Convocatoria abierta

Desde la organización extendieron la invitación no solo a los socios, sino también a vecinos y amigos de barrios linderos. "Villa Las Rosas es flor de barrio", expresaron con entusiasmo los organizadores, quienes esperan una concurrencia masiva para despedir un año histórico.

La cita es esta noche, con acceso totalmente gratuito, en lo que promete ser una velada de unión, nostalgia por el siglo pasado y esperanza