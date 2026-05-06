En el marco del 50° Aniversario de la Feria Internacional del Libro 2026, la Sala Gorostiza fue el escenario de una jornada cargada de emoción y reconocimiento para las letras del sur del Conurbano. El Círculo Literario Varelense realizó la presentación oficial de su nueva antología, titulada “Mujeres Valientes”.

La obra, compilada por María Encarnación Nicolás, reúne las voces de 69 autores, quienes plasmaron historias de vida marcadas por el coraje y la resiliencia. Entre los textos destacados se encuentra la historia de “Maruja”, presentada por la escritora María Rizzo, quien participó activamente del panel durante el evento.

Reconocimiento a la labor comunitaria

La ceremonia no solo celebró la literatura, sino también el compromiso social y cultural. En este contexto, la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) de Florencio Varela, representada por su presidenta María Encarnación Nicolás, hizo entrega de una distinción especial a Sandra Torres, presidenta de la ONG Mujeres Líderes en Acción.

Torres recibió una placa en reconocimiento a su incansable aporte a la cultura y su labor en el fortalecimiento del rol de la mujer en la comunidad.