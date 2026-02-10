Este sábado 14 de febrero, a partir de las 20:30 horas, el Centro Tradicionalista Fortin Quilmes se convertirá en el epicentro de la fiesta carnavalesca en la ciudad de Quilmes. El Baile de Carnaval, que se llevará a cabo en Italia y Videla - Ribera de Quilmes, promete ser una noche inolvidable de música, baile y tradición gauchesca.

La entrada es libre y gratuita, lo que significa que todos pueden unirse a la celebración. El evento contará con un ambiente inspirado en las tradiciones gauchescas, con asado, mate y música con guitarra.

La organización del evento invita a todos a venir a disfrutar de una noche de diversión y tradición. Habrá cantina con precios módicos para que todos puedan disfrutar de la fiesta.

¡No te pierdas esta oportunidad de vivir una noche inolvidable en el CT Fortin Quilmes!