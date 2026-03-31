Abrieron las convocatorias “Voces Inquietas”, “Abrir la Puerta” y “.Doc”, iniciativas de EdiBer: la editorial de la Municipalidad de Berazategui, para generar espacios de difusión, promoción de las editoriales independientes, acompañamiento y capacitación.

“.Doc” invita a participar a mayores de 18 años con una novela breve inédita, con una extensión de 50 a 70 páginas, de temática y género libre. Hay tiempo hasta el 5 de abril. Asimismo, “Abrir la puerta” convoca a artistas visuales o escritores mayores de 18 años para ser parte de una nueva colección de literatura infantil. Se puede enviar el material hasta el 15 de junio. Finalmente, “Voces Inquietas” invita a escritores jóvenes (de 16 a 25 años) a participar con un cuento o grupo de poemas de cualquier género. Este año, la temática es “Democracia: utopías y distopías”, pensar futuros posibles y pasados distintos con el foco puesto en lo colectivo. Hay tiempo para sumarse hasta el 19 de julio. El requisito para participar en estas propuestas es residir, trabajar o estudiar en Berazategui.

Macarena De La Cuesta, directora del área de Industrias Creativas de la Secretaría de Cultura y Educación municipal, comentó: “Como hace muchos años, volvemos a abrir las convocatorias para ´Abrir la Puerta´ y ´Voces inquietas´. Además, este 2026 tenemos una nueva que se llama ´.Doc´. Desde EdiBer generamos un espacio de difusión, promoción del rubro editorial independiente y democratización de espacios de publicación. Acompañamos, capacitamos y generamos vínculos, estamos muy contentos”.

Finalmente, De La Cuesta agregó: “Se pueden inscribir en estas iniciativas a través de un formulario web, donde tienen las bases y condiciones: Berazategui.gob.ar/cultura/concursos; o desde el link en nuestras redes @culturabe. Como siempre, en Berazategui seguimos apoyando y fomentando el desarrollo de la cultura local, actualmente, en el marco de la gestión del intendente Carlos Balor”.