Clarisa Pérez es trabajadora municipal de la salud con base en el Dispensario de Quilmes, y con una amplia trayectoria como delegada, responsable del Área Estratégica Municipal de nuestra Seccional, luego asumió como Secretaria Gremial en la gestión de Claudio Arévalo, y desde 2023 es la Secretaria General de Seccional Quilmes.

"En ella, se reconoce a todas las compañeras que militan en nuestra Organización, quiénes sabemos que cargan por mandato patriarcal con la casa, los hijos y todas las responsabilidades que culturalmente se les impone. Nuestra Organización, con una Comisión Administrativa en la que predominan las mujeres, está muy orgulloso de ser conducida por una mujer encabezando la Seccional, y con muchas mujeres en los cargos de responsabilidades", señalaron desde ATE Quilmes.