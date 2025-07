Ante los allanamientos ordenados por la Jueza Federal Sandra Arroyo Salgado que se produjeron desde la madrugada en la Municipalidad de Quilmes y domicilios –entre ellos- el de la presidenta del bloque de concejales de UXP, Eva Mieri, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza no dudó en calificar la movida judicial de “ilegal y antidemocrático”.

“Por pedido de Arroyo Salgado, durante esta madrugada allanaron, y siguen ahora, varios domicilios particulares, más el municipio de Quilmes”, comenzó su posteo en la red social X Mayra.

Párrafo siguiente informó: “Tienen incomunicada a @evamieri desde hace más de tres horas”.

“Todo completamente ilegal y antidemocrático, dentro de “la investigación” que tiene detenida a Alessia en Ezeiza, desde hace una semana, por un pasacalle y un poco de bosta en la vereda del protegido diputado @jlespert.

No es investigación: es persecución a la militancia política. No es justicia: es impunidad para la mafia. No es delito: es meter miedo y paralizar.

ESPERT: Deja en paz a las pibas, sos un verdadero cagón. Si tan macho sos, si tanto te la bancas, ¡nos vemos en las urnas!", finalizó.