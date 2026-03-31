El nuevo edificio significó una inversión de $361.375.086 y se ubica donde antes funcionaba el club "Brisas del Plata".

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi y la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra recibieron hoy al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, para inaugurar el Centro de Atención Primaria de la Salud N° 16 de Dock Sud, ubicado en Estanislao del Campo 1656.

Allí, donde antes funcionaba el club "Brisas del Plata" y con una inversión de $361.375.086, se puso en funcionamiento el flamante centro de salud local que cuenta con consultorios clínicos, ginecológicos y odontológicos, enfermería, sanitarios, sala de espera, sector administrativo, sala de médicos, farmacia y depósito para residuos patológicos.

Durante el acto, Ferraresi sostuvo que “la atención primaria es una herramienta fundamental”. Y señaló: “El mercado iba a resolver, pero al final, la gente viene al sistema público porque no puede sustentarse la atención en privado”.

Además, destacó la labor del ministro Katopodis: “Es un planificador, con mirada íntegra de la política”. “Desde la Provincia trabajan para reconstruir lo que la Nación dejó de hacer, y eso se da por la decisión de Axel Kicillof y la convicción de Katopodis”, destacó.

Por su parte, el ministro de Infraestructura expresó: “En cada obra, en cada espacio público de Avellaneda, Jorge Ferraresi pone en marcha esa convicción de cuidar a los propios”.

Del acto participaron el secretario de Planificación, Guillermo Pesce; la secretaria de Salud, Virginia Algañaraz; la directora de la US Andrea Lomba, y la diputada provincial, Romina Barreiro.