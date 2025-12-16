Durante su visita, Balor indicó: “Esta escuela fue un compromiso del Dr. Mussi con la Educación Pública; su construcción había quedado parada. Es una de las tantas obras que frenó el Estado nacional y que el Dr. Mussi retomó con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para poder terminarla”.

Asimismo, la inspectora Jefa Distrital Gladys Ramírez explicó: “La obra de la Escuela Secundaria Profesional Técnica N°1 de Berazategui fue desfinanciada por el Gobierno nacional y, por una decisión del Gobierno provincial y de nuestro querido Dr. Juan José Mussi, se decidió avanzar con los trabajos mediante el Fondo Educativo y la ejecución municipal. Estamos muy contentos porque es una obra muy importante para jóvenes y adolescentes. Es un edificio integrado, moderno, con espacios que interactúan, donde habrá diferentes ofertas, Escuelas Profesionales Secundarias, una carrera del Instituto Superior N° 198 y la Escuela Técnica N° 1, que vienen a fortalecer la educación en la región”.