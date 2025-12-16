El intendente de Berazategui, Carlos Balor, recorrió la obra de construcción de la Escuela Técnica Profesional N° 1 del barrio Bustillo (calle 147 y 45). Este proyecto es financiado por la Provincia de Buenos Aires mediante el Fondo Educativo, siendo la Municipalidad de Berazategui el órgano ejecutor. El avance actual de los trabajos es del 63% y se estima que finalicen entre marzo y abril de 2026.

Durante su visita, Balor indicó: “Esta escuela fue un compromiso del Dr. Mussi con la Educación Pública; su construcción había quedado parada. Es una de las tantas obras que frenó el Estado nacional y que el Dr. Mussi retomó con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para poder terminarla”.
Asimismo, la inspectora Jefa Distrital Gladys Ramírez explicó: “La obra de la Escuela Secundaria Profesional Técnica N°1 de Berazategui fue desfinanciada por el Gobierno nacional y, por una decisión del Gobierno provincial y de nuestro querido Dr. Juan José Mussi, se decidió avanzar con los trabajos mediante el Fondo Educativo y la ejecución municipal. Estamos muy contentos porque es una obra muy importante para jóvenes y adolescentes. Es un edificio integrado, moderno, con espacios que interactúan, donde habrá diferentes ofertas, Escuelas Profesionales Secundarias, una carrera del Instituto Superior N° 198 y la Escuela Técnica N° 1, que vienen a fortalecer la educación en la región”.

4 archivo(s) adjunto(s)