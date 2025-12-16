Con el objetivo de afianzarse como Ciudad Cardiosegura, la Municipalidad de Berazategui instaló un nuevo Desfibrilador Externo Automático (DEA). Se trata del equipo número 25 en el distrito y fue emplazado en el playón externo del Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo.

Al respecto, el secretario de Salud Pública e Higiene, Dr. Pablo Costa, explicó: “Inauguramos el 25° DEA en Berazategui, un nuevo punto ‘cardioasistido’ que ya se encuentra disponible para todos los vecinos y vecinas ante una emergencia. La idea es que, en el marco de un caso de muerte súbita o un paro cardíaco, quienes se encuentren en el lugar puedan asistir al paciente de manera rápida y segura, con una resucitación cardioasistida básica, mientras llega la ambulancia”.

En este sentido, Costa destacó: “Por impulso de nuestro querido Dr. Juan José Mussi (1941 - 2025), Berazategui se ha transformado en una ‘Ciudad Cardiosegura’, con la instalación de Desfibriladores Externos Automáticos en varios espacios públicos y entidades municipales de todo el distrito”. Y agregó: “A través de esta política, se genera una asistencia preventiva para todos los y las berazateguenses. Por eso, el intendente Carlos Balor nos pidió seguir fomentando y fortaleciendo esta clase de acciones”.