Gran concurrencia de vecinos, militantes y dirigentes en el último Adiós al intendente de Berazategui, Juan José Mussi. Temprano estuvieron el gobernador Axel Kicillof y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, entre otros.

Este martes 25 de noviembre entre las 8 y las 20 hora en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzco (Calle 18 y 148, Berazategui), vecinos y autoridades podrán despedirlo. Asimismo a las 8 de la mañana, se anunció la presencia del Padre Obispo Carlos José Tissera, quien rezará un responso y luego a cada hora, un sacerdote de la diócesis se acercará a hacer una oración.

Se decretarán dos días de asueto administrativo, por lo cual el Municipio permanecerá con servicios de guardia (martes 25 y miércoles 26 de noviembre), y tres días de duelo, hasta el jueves 27 de noviembre inclusive.

Imágenes de Lucas Díaz.