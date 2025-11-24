Juan José Mussi, el histórico intendente de Berazategui, falleció hoy a los 84 años. Mussi había asumido su sexto mandato al frente del partido bonaerense en 2023 y se desempeñó como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires entre 1994 y 2002.

Mussi era un político peronista con una larga trayectoria en la política argentina. Fue intendente de Berazategui en varias oportunidades, diputado provincial y secretario de Ambiente de la Nación.

Su fallecimiento ha generado un gran impacto en la comunidad de Berazategui, donde Mussi era muy querido y respetado. Su legado político y su compromiso con la comunidad serán recordados por mucho tiempo.

Mussi había estado internado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela debido a complicaciones cardíacas y había sido sometido a una operación para colocarle una válvula cardíaca.

