Se inauguró la muestra “El legado. Identidad tallada”, que expone obras del reconocido artista en tallado, Osvaldo Pontecorvo, y sus estudiantes del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Se puede visitar hasta el 21 de junio en el Museo Municipal del Vidrio (MUVI), ubicado en calle 23 y 149, con entrada libre y gratuita.

Durante el acto inaugural, Pontecorvo expresó: “Soy afortunado de poder transmitir a otras personas lo que en algún momento me enseñaron a mí. La muestra ‘El legado’ trata un poco de eso. La técnica utilizada en las obras se llama lapidado, que consiste en desgastar el vidrio. Cada artista le da su propia impronta a su creación”.

La exposición estará abierta al público hasta el domingo 21 de junio, los jueves y viernes de 10.00 a 17.00; y los sábados y domingos de 12.00 a 18.00.

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