La Municipalidad de Berazategui informa que, debido a una obra de mejorado de la carpeta asfáltica, desde las 8.00 del viernes 17 de abril y hasta la conclusión de los trabajos, la calle 13 entre Lisandro de la Torre y 155 sufrirá cortes de tránsito progresivos. Se solicita a las y los conductores tomar caminos alternativos.

Los cierres progresivos comenzarán en Lisandro de la Torre y 13 y comprenderán 100 metros. A medida que se finalizan las tareas en esa cuadra, se liberará el tránsito y continuará en la cuadra siguiente. Se estipula que la obra avanzará unos 200 metros por día, por lo que en cinco jornadas los trabajos estarán concluidos.

Por este motivo, con el objetivo de no interferir en la circulación y el normal desarrollo de las tareas, el Municipio recomienda a los vecinos y vecinas circular con precaución, así como respetar el señalamiento provisorio y los desvíos propuestos.

Desvíos sugeridos por la Dirección Municipal de TránsitoSe recomienda a los automovilistas estas vías alternativas de circulación.

En el inicio de la obra, cuando se desarrolle el corte de tránsito en Lisandro de la Torre y calle 13, los desvíos deberán realizarse hacia las calles 15 o 17.

En tanto, a medida que avanzan los trabajos, la circulación vehicular deberá desviarse por las transversales de la calle 13, hacia el norte por 11 y hacia el sur, nuevamente, por 15 o 17.