La inseguridad en los accesos al Conurbano sumó un nuevo y escalofriante capítulo. Un motociclista que circulaba por la Autopista Buenos Aires–La Plata logró salvar su vida tras una maniobra desesperada cuando dos delincuentes armados intentaron asaltarlo en movimiento.

El hecho, que se dio a conocer en las últimas horas, tuvo lugar en las inmediaciones del kilómetro 7, en la zona de Dock Sud, partido de Avellaneda. Toda la secuencia fue registrada por una cámara GoPro instalada en el casco de la víctima, lo que permitió identificar con nitidez el rostro de uno de los atacantes.

La emboscada

Según se observa en las imágenes, el motociclista circulaba por el carril rápido cuando fue interceptado por una moto de alta cilindrada en la que viajaban dos hombres. Sin mediar palabra, el acompañante —que viajaba con el rostro descubierto— extrajo un arma de fuego y le apuntó directamente al cuerpo, exigiéndole que detuviera la marcha sobre la banquina.

Escape y tensión

Lejos de acatar la orden, y en una reacción que pudo ser fatal, la víctima decidió acelerar a fondo. En el video se percibe la tensión del momento: el motociclista realiza zigzags entre los autos y aumenta la velocidad considerablemente para distanciarse de los delincuentes, quienes continuaron persiguiéndolo durante varios metros antes de desistir y darse a la fuga por una de las salidas de la autopista.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones por el hecho, aunque los peritos trabajan sobre las imágenes para identificar la patente del vehículo utilizado por los asaltantes. Video gentileza @by_noticias