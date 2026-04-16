Se realizó una nueva jornada de regularización de pago de tasas de ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) y Servicios Sanitarios (agua y cloacas). Esta vez, fue en la Sociedad de Fomento Gente de Trabajo, ubicada en el Barrio CGT.

Las jornadas son una iniciativa del intendente de Berazategui, Carlos Balor, que tiene como objetivo brindar asesoramiento a los vecinos y vecinas sobre cómo ponerse al día con el pago y regularizar su situación.

Sandra Velasco, vecina del barrio, destacó: “Vine a regularizar mi situación impositiva. Es una iniciativa muy buena; me parece perfecto que la hagan en el barrio. Estoy muy agradecida”.

Por dudas o consultas sobre el pago de tasas, se puede enviar un correo electrónico a [email protected], llamar al 4356-9200 (Int. 1114, 1199 o 1117) o al 11-3800-1034, de lunes a viernes de 8.00 a 14.00. Asimismo, se pueden conocer los lugares de pago habilitados en berazategui.gob.artasas.