El sábado 25 de abril, a partir de las 14.30, se llevará adelante una nueva edición del tradicional Encuentro Animal de Berazategui. Esta propuesta, organizada por la Municipalidad e impulsada por el intendente Carlos Balor, está pensada para compartir una gran jornada en familia junto a los animales de compañía. La cita es en el playón del Edificio Municipal (Av. 14 e/ 131 y 131 A), con acceso libre y gratuito.

Lina Osorio, directora de la Clínica Veterinaria Municipal, destacó al respecto: “Como cada año, celebraremos el Día del Animal con un gran encuentro al aire libre, pensado para que las familias de Berazategui participen junto a sus perritos y gatitos. Quienes lo deseen, incluso, podrán participar del desfile que formará parte de la jornada”. Y agregó: “Desde el Municipio de Berazategui seguimos siendo pioneros en el cuidado animal, con la primera Clínica Veterinaria Municipal del país, pero también con la realización de esta clase de propuestas que buscan incluir a nuestros animalitos de compañía y promover su tenencia responsable”.

Durante el evento se ofrecerán servicios de vacunación antirrábica gratuita y desparasitación para perros y gatos. Además, se realizarán sorteos y un desfile donde ellos serán los protagonistas. También contará con la tradicional bendición de animalitos y una charla a cargo del presidente de la Fundación Planeta Vivo Argentina, Fernando Pieroni. En caso de malas condiciones climáticas, la actividad será suspendida y reprogramada.

La jornada también dispondrá de propuestas recreativas para todas las edades, pensadas para disfrutar junto a los animales de compañía, además de un espacio de estampado de remeras. Quienes quieran sumarse a esta actividad, podrán acercarse con una prenda de algodón, preferentemente de colores claros. Asimismo, participarán la Feria Municipal Emprender -con productos especialmente elaborados para animalitos- y food trucks con varias opciones gastronómicas.

En este sentido, se recomienda a los vecinos y vecinas asistir con sus animales con correa, collar y chapita identificatoria, además de llevar bolsitas para recoger sus desechos y un recipiente para su hidratación.