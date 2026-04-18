Uno de los puntos más destacados de la última reunión fue la propuesta de realizar una gran jornada de lucha dentro del municipio de Quilmes el próximo 28 de abril.Esta iniciativa surge como respuesta a una realidad concreta: muchos vecinos y trabajadores se ven imposibilitados de trasladarse a las movilizaciones en Capital Federal debido a la falta de recursos y al alto costo del transporte. Con esta medida, se busca garantizar que el reclamo sea accesible para todo el pueblo quilmeño.

Estrategia de unidad territorial

Para garantizar el éxito de la convocatoria, la Asamblea se ha propuesto "reforzar los puentes" con la comunidad. La hoja de ruta incluye:

• Ampliación de la red: Sumar activamente a vecinos, comedores comunitarios, iglesias y organizaciones sociales de la zona.

• Batalla digital: Intensificar la difusión en redes sociales para exponer las consecuencias de las medidas de ajuste del Gobierno Nacional.

• Concientización: Seguir sumando voluntades en defensa del VAT y contra el recorte de derechos.

Próximas Asambleas: Días y Horarios

Con el fin de organizar la logística de la jornada del 28 y seguir sumando fuerzas, se programaron dos nuevos encuentros para la próxima semana: