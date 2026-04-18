En un contexto marcado por el rechazo a las políticas económicas nacionales actuales, la Asamblea de Vecinos de Quilmes Oeste anunció una serie de medidas para fortalecer la organización territorial. El objetivo central es visibilizar el impacto del ajuste nacional y defender el Valor Agregado Territorial (VAT), apostando a una construcción colectiva que incluya a todos los sectores del barrio.
Florencia Bravo, referente del Movimiento Evita en esta lucha, sostuvo que "en los barrios crece dìa a día el hambre, falta de trabajo para reclutar a nuestros pibes y pibas. La ausencia del Estado en materia social abre la puerta a lo peor de la crisis que ya hemos vivido, y tambien al delito organizado".
Hacia un 28 de abril de lucha local
Uno de los puntos más destacados de la última reunión fue la propuesta de realizar una gran jornada de lucha dentro del municipio de Quilmes el próximo 28 de abril.
Esta iniciativa surge como respuesta a una realidad concreta: muchos vecinos y trabajadores se ven imposibilitados de trasladarse a las movilizaciones en Capital Federal debido a la falta de recursos y al alto costo del transporte. Con esta medida, se busca garantizar que el reclamo sea accesible para todo el pueblo quilmeño.

Florencia Bravo, referente del Movimiento Evita en esta lucha, sostuvo que "en los barrios crece dìa a día el hambre, falta de trabajo para reclutar a nuestros pibes y pibas. La ausencia del Estado en materia social abre la puerta a lo peor de la crisis que ya hemos vivido, y tambien al delito organizado".

Florencia Bravo, referente del Movimiento Evita en esta lucha, sostuvo que "en los barrios crece dìa a día el hambre, falta de trabajo para reclutar a nuestros pibes y pibas. La ausencia del Estado en materia social abre la puerta a lo peor de la crisis que ya hemos vivido, y tambien al delito organizado".

Estrategia de unidad territorial
Para garantizar el éxito de la convocatoria, la Asamblea se ha propuesto "reforzar los puentes" con la comunidad. La hoja de ruta incluye:
• Ampliación de la red: Sumar activamente a vecinos, comedores comunitarios, iglesias y organizaciones sociales de la zona.
• Batalla digital: Intensificar la difusión en redes sociales para exponer las consecuencias de las medidas de ajuste del Gobierno Nacional.
• Concientización: Seguir sumando voluntades en defensa del VAT y contra el recorte de derechos.
Próximas Asambleas: Días y Horarios
Con el fin de organizar la logística de la jornada del 28 y seguir sumando fuerzas, se programaron dos nuevos encuentros para la próxima semana:

 - Asamblea en la Plaza 390, el jueves 30 a las 17 horas.
- Asamblea en la esquina de 805 y Sana Fe el viernes 24 a las 18 horas.