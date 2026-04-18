Acompañados por el intendente de Berazategui, Carlos Balor, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Quilmes, encabezado por su presidente Bienvenido Rodríguez Basalo, inauguró el Lote adquirido por el Colegio, donde se construirá el Centro de Convenciones de los abogados de Quilmes, Berazategui, y Florencio Varela, en Berazategui.

Durante el acto, Rodríguez Basalo abrió las puertas del terreno ubicado en Av. Camino General Belgrano Nº 8934 entre 424 y 425 de Juan María Gutiérrez, donde presentó el proyecto del futuro Centro de Convenciones del CAQ.

"Participamos de la presentación del proyecto del futuro Centro de Convenciones del Colegio de Abogados Departamental Quilmes, que agrupa a profesionales de ese distrito, Berazategui y Florencio Varela. Estará ubicado en Camino General Belgrano e/ 424 y 425 (Gutiérrez)", explicó el intendente Balor.

Al finalizar, el jefe comunal detalló: "Cuando me acercaron la propuesta, les manifesté que el Municipio tenía las puertas abiertas para acompañarlos en todo lo que necesitaran, como cuando estaba el Dr. Juan José Mussi".