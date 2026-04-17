Padres de segundo año del Instituto San Alfonso están conmocionados ante la denuncia de una alumna por el abuso que habría ejercido un compañero de curso. Situación que quedó reflejada ante las autoridades, y por falta de respuestas concretas, los padres volverán a pedir explicaciones a la Institución este viernes.

“El día viernes 10/04, en el patio de la institución, una alumna sufrió un episodio de abuso por parte de un compañero del mismo grado. Este hecho fue informado a los directivos en el mismo momento. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha recibido una respuesta clara ni se han implementado medidas concretas para garantizar la seguridad de los estudiantes”, señalaron las familias a través de un comunicado.

Ante esta situación, este jueves el aula de segundo año quedó vacía de alumnos en reflejo del malestar que comienza a sentirse en la comunidad educativa. Y no dudan en reflejar numerosos hechos de violencia que se habrían vivido en ese mismo curso.

“Resulta inadmisible que los estudiantes deban sentirse inseguros dentro del ámbito escolar, al punto de tener que cuidarse entre ellos, cuando se trata de un grupo que históricamente no presentó conflictos. Hoy, muchos niños tienen miedo de asistir a clases, y la alumna afectada no ha recibido el acompañamiento psicológico correspondiente”, afirmaron.

Por todo esto, “Ante la falta de respuestas por parte de la institución, convocamos a la comunidad a acompañarnos y visibilizar esta situación. Mañana a las 16:00 hs nos volveremos a reunir en la escuela para exigir a los directivos medidas inmediatas y concretas que garanticen la protección y el bienestar de todos los alumnos”.

“Exigimos responsabilidad, acción y resguardo para nuestros hijos”, finaliza el comunicado.