La Municipalidad de Berazategui y la Fundación del Banco Provincia entregaron materiales deportivos a los 58 clubes que participan de los Torneos municipales Evita (masculino) y Evita Capitana (femenino). También se entregó indumentaria para árbitros y personal administrativo, que fue adquirida con financiamiento municipal. El encuentro fue encabezado por el intendente Juan José Mussi; el vicepresidente de la Fundación, Alejandro Alegretti; y la secretaria municipal de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes, María Laura Lacava.

Asimismo, durante el acto -realizado en el Complejo Municipal Los Privilegiados-, los árbitros y el personal administrativo a cargo de dichas competiciones recibieron indumentaria.

"Gracias gobernador Axel Kicillof por entender, como nosotros, lo importante que es el deporte en la vida de nuestros chicos y chicas. Los clubes de barrio cumplen un rol fundamental: son espacios de contención, encuentro y comunidad. Y los campeonatos Evita y Evita Capitana son, para nosotros, un compromiso permanente. Es importantísimo sacar a los pibes de la calle y eso se logra con el deporte y con el apoyo familiar, de los delegados y del Municipio", resaltó Mussi.

Por su parte, Alegretti aseguró: "Desde la Fundación acompañamos al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Se trata de tener un Estado presente que esté atento a las necesidades de todos y todas. Eso es posible por tener un gobernador como Axel Kicillof que nos pide estar en todos lados; y por un Gobierno local, como el de Juan José Mussi, que trabaja día a día por el bienestar de sus vecinos y vecinas".

Seguidamente, María Laura Lacava expresó: "Estamos felices por realizar esta entrega; es un día para celebrar. Agradezco a la Fundación del Banco Provincia. Para la Municipalidad es muy importante que los funcionarios provinciales estén atentos a las necesidades del pueblo de Berazategui". Y agregó: "La indumentaria para los árbitros y personal administrativo se compró con financiamiento municipal. Ambos torneos se crearon por la decisión de Juan José Mussi de descentralizar el deporte. Celebro ser parte de esta gestión".

El Campeonato Municipal de Fútbol Infantil Evita lleva disputándose 36 años de manera ininterrumpida. Suma, aproximadamente, 6.420 jugadores de 6 a 14 años. En tanto, en 2022 se creó el Torneo Municipal Evita Capitana -de fútbol femenino-, que involucra a cerca de 2.815 niñas y adolescentes de 7 a 16 años.