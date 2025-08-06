El intendente de Lanús, Julián Álvarez, y el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, inauguraron el Paseo de los Ídolos del Club Atlético Talleres. El nuevo espacio está emplazado sobre el renovado Boulevard Rosales (entre 20 de Septiembre y Ramón Franco, Remedios de Escalada), en las inmediaciones del Estadio Pablo Comelli.

“Es muy emocionante estar acá. Quienes nos criamos en Escalada, siempre volvemos porque estamos muy agradecidos con sus instituciones y con los valores aprendidos: los de la familia, la solidaridad y la mirada continua al prójimo”, remarcó el Intendente, tras enumerar las distintas obras realizadas en la localidad.

Durante la jornada, se descubrieron 11 tótems que contienen las imágenes de personalidades destacadas de la historia de la institución. En ese marco, se rindió homenaje a Javier Zanetti, Damián Tello, Silvio Santander, Ana María Nielsen, Javier González, Sergio Pantano, Néstor Iglesias, José Salomón, Ángel Bossio, Pablo Comelli y Javier Perinetti.

Los trabajos incluyeron la construcción de nuevos cruces peatonales seguros, la provisión y colocación de rampas premoldeadas y tratamientos de esquina. También, se colocaron canteros y se plantaron arbustos y árboles.

La obra forma parte del proyecto de puesta en valor de centros barriales que busca mejorar la conectividad de los accesos urbanos, cruces vehiculares y espacios de adyacencia. Además, apunta a revalorizar los boulevares junto con el espacio público para potenciar las identidades de cada barrio del distrito.