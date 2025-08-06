Así lo afirmó la intendenta de Quilmes y candidata a diputada provincial, Mayra Mendoza, respecto a las condiciones del FMI impuestas al presidente Javier Milei sobre AUH.

“El último informe del FMI plantea que hay que reveer cómo se asigna la AUH para lo que viene. Ya pidieron un ajuste previsional, por eso los jubilados están cagados de hambre como están y se veta cualquier aumento, la moratoria y demás. ¿Qué se viene con Milei presidente para los años que vienen? Se termina la AUH en Argentina. Este es el camino cruel, insensible y de pérdida de derechos que vamos a seguir teniendo con Milei”, reflexionó.