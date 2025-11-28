“Nos reunimos para planificar obras y acciones de gestión, en el marco específico del Plan Integral Hídrico, Social y Ambiental para la Cuenca de los Arroyos. Como manifestamos en reiteradas oportunidades, hay una deuda histórica con la comunidad de Quilmes y con municipios vecinos que también son afectados por el problema de las inundaciones. Por eso, reforzamos el pedido de mantenimiento y limpieza de la cuenca, y en la necesidad de seguir trabajando juntos para conseguir el financiamiento y poner en ejecución este plan”, sostuvo Mayra, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler, y su par de Servicios Públicos, Sebastián García.

Quilmes tiene 16 kilómetros a lo ancho del oeste del distrito con gran parte de la población muchas veces afectada por la situación de los arroyos. Más de 300.000 vecinos y vecinas viven a la vera de los arroyos o tienen algún tipo de intervención según el cauce y el nivel que vayan teniendo los arroyos, por lo que estas obras son fundamentales.

Durante la gestión de Mayra Mendoza, se diseñó el Plan Hídrico Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras. Allí especialistas entre los que intervinieron ingenieros, arquitectos y todo un equipo de profesionales de la materia, realizaron mediciones para poder saber cuáles eran las etapas y qué tipo de obras había que hacer.

Una vez finalizado, se sancionó en abril de 2024 en la Legislatura Bonaerense una ley para crear el Comité de Cuenca Hídrica de los Arroyos San Francisco-Las Piedras, que hoy está en funciones, con el objeto de promover un programa de desarrollo integral y de transformación de la cuenca o región y atender su marcha.