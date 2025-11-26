En este marco, a partir de las 17, sobre la avenida Centenario, estará abierto al público el paseo gastronómico y la feria de emprendedores, con precios populares, para pasar la jornada en familia y con amigos.

Al mismo tiempo, en el escenario montado sobre la intersección de la avenida Centenario y la calle Chile, se vendrán los shows artísticos y musicales que tendrán el broche oro con el gran cierre a pura cumbia con el reconocido grupo Los Charros. Previamente, pasarán por el escenario la murga Los Buscas de la Alegría; La Granjita; Fuera de Serie, Aire Jujeño; Alzheimer; Los Jetones; La Máquina del Rock ‘n’ Roll; Los del Amanecer, y Ale Vega y Juan Manuel.

La jornada está organizada por el Municipio de Quilmes, en conjunto con la Comisión de Festejos de Ezpeleta, y contará con todos los protocolos de seguridad, fiscalización y limpieza para el disfrute de las y los presentes.