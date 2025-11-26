El Municipio de Quilmes invita a las y los vecinos de todo el distrito a los festejos por el 153º aniversario de Ezpeleta, que se desarrollarán el domingo 30 de noviembre, con diversas actividades por la tarde-noche, con entrada libre y gratuita, y contará con ferias de emprendedores, gastronómica y una nueva edición del Festival Somos Quilmes, con artistas y música en vivo, que tendrá el cierre estelar con la presentación de Los Charros.

En este marco, a partir de las 17, sobre la avenida Centenario, estará abierto al público el paseo gastronómico y la feria de emprendedores, con precios populares, para pasar la jornada en familia y con amigos.
Al mismo tiempo, en el escenario montado sobre la intersección de la avenida Centenario y la calle Chile, se vendrán los shows artísticos y musicales que tendrán el broche oro con el gran cierre a pura cumbia con el reconocido grupo Los Charros. Previamente, pasarán por el escenario la murga Los Buscas de la Alegría; La Granjita; Fuera de Serie, Aire Jujeño; Alzheimer; Los Jetones; La Máquina del Rock ‘n’ Roll; Los del Amanecer, y Ale Vega y Juan Manuel.
La jornada está organizada por el Municipio de Quilmes, en conjunto con la Comisión de Festejos de Ezpeleta, y contará con todos los protocolos de seguridad, fiscalización y limpieza para el disfrute de las y los presentes.