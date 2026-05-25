La diputada provincial, Mayra Mendoza, y la jefa comunal interina, Eva Mieri, participaron este lunes del tradicional Tedeum en la Catedral de Quilmes, a cargo del obispo local, Carlos José Tissera, en el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. La jornada incluyó también un desayuno con instituciones locales en la Casa de las Culturas.

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En dicha ocasión, Mayra expresó: “Escuchaba las palabras del obispo Carlos Tissera mencionando a quien fue un patriota revolucionario como San Martín. Aquel hombre de nuestra historia; luego, Jorge Novak, que en el año 2002 hablaba de la necesidad de hacer patria, de defender la patria, de volver a recuperar los valores, los principios que tenía San Martín para poder llevar adelante su tarea. Hoy todos y todas tenemos que sentir ese calor, ese fuego, ese amor por nuestro país bien fuerte en el pecho, en el corazón, y hacer lo que podamos hacer y esté a nuestro alcance para defender a la Argentina. Tenemos que poder tener ese espíritu, no solamente encontrarnos en fechas patrias, tenemos que saber que si no defendemos este país, nadie lo va a hacer por nosotros. Si ven a un pueblo quieto, quedado, nos ven en bandeja, así que no nos regalemos. Con el peso de la historia que tenemos, debemos defender con el corazón a nuestra familia, a nuestro lugar, a Quilmes pero sobre todo salir a defender a la patria”.

En tanto, Eva señaló: “Feliz día de la patria para todos nuestros vecinos e instituciones presentes. La verdad es que el 25 de Mayo es una fecha que siempre nos invita a reflexionar, no desde una lectura histórica lejana, sino desde un presente urgente que demanda. En este año que Quilmes cumple 360 de historia, los invito a que estemos cada día más cerca de nuestros vecinos y vecinas, porque realmente la están pasando mal. En estos 360 años de historia en nuestra ciudad, les pido que, como gestión municipal y teniendo acá a nuestra intendenta electa, nuestra intendenta de corazones, hoy diputada provincial, que con mucha grandeza pudo llegar a construir este proyecto político que nos trajo hasta acá, sigamos cuidando a Quilmes. Por Mayra, con Cristina y por el pueblo de Quilmes, sigamos cuidando a nuestra ciudad y defendiendo a la Argentina, porque la patria nos necesita. Hagámoslo con amor y memoria”.

Por su parte, durante el Tedeum, Tissera señaló: “Estamos reunidos celebrando los 216 años de la Revolución de Mayo que estableció el primer gobierno patrio. La patria es expresión del bien común, el conjunto de condiciones de la vida social que hace posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros. A los que convivimos en el marco de un territorio reconocido como propio por las demás naciones, compartiendo la misma historia e idénticos ideales de bienestar y de grandeza moral, nos surge el sagrado deber de forjar siempre la patria amada”.

Y agregó: “Cuando las oscuridades se cierren en la vida de nuestro pueblo, es necesario levantar en alto estas antorchas vivas, que son las personas ejemplares que se jugaron por su gente, los próceres, no de mármol, sino de corazón humano que tuvieron sensibilidad para interpretar los verdaderos sueños y compadecerse con los dolores y sufrimiento de los conciudadanos. Cuando ciertas diligencias traicionan los sueños y proyectos de los pueblos, bien nos hace ir a las raíces de la patria y dejarnos enardecer el corazón recordando y valorando las vidas de esas mujeres y hombres valientes y generosos. Celebrar este aniversario patrio nos compromete a construir nuestra nación. El ejemplo de aquellos revolucionarios nos anima a unirnos en la consecución del bien común. Nadie se salva solo, todos estamos en la misma barca”.

Las dos actividades contaron con la presencia de una gran cantidad de vecinos y vecinas, integrantes del Gabinete Municipal, concejalas y concejales, referentes de diferentes instituciones, fuerzas de seguridad, colectividades de distintos cultos y Veteranos de Guerra de Malvinas.

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