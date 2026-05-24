Lanús Gobierno informa que del martes 26 al sábado 30 de mayo se desarrollará una nueva edición del operativo ¡Ambiente Sí! en diferentes espacios públicos del distrito, con el objetivo de que las vecinas y los vecinos puedan acercar materiales reciclables, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y participar de acciones vinculadas al cuidado del ambiente. Las jornadas serán de martes a viernes de 10 a 13, mientras que el sábado se extenderá de 10 a 17.

La recorrida comenzará el martes 26 en la plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este) y en el Parque Lineal (avenida General Pinto N° 4700, Monte Chingolo). El miércoles 27, las postas funcionarán en el barrio Obrero (Chaco y Coronel Murguiondo, Valentín Alsina), en las plazas Constitución (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3000, Valentín Alsina) y Arias (Carlos Gardel N° 1300, Lanús Oeste).

El operativo continuará el jueves 28 en las plazas Sarmiento (avenida 9 de Julio N° 1900, Lanús Este) y Ricardo Rojas (Bustamante N° 900, Gerli). Luego, el viernes 29, la actividad se realizará en las plazas San Martín (Santiago Plaul N° 1900, Lanús Oeste) y Capitán de Los Andes (avenida Hipólito Yrigoyen N° 3863, Lanús Oeste).

La última jornada será el sábado 30 en la plaza Auyero (Ramón Cabrero y Córdoba, Remedios de Escalada), donde las vecinas y los vecinos podrán acercarse de 10 a 17.

En cada punto se recibirán materiales reciclables limpios y secos como vidrio, plástico, cartón, metales y papel. Además, se entregarán semillas de temporada y se podrán llevar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Cabe recordar que, en caso de lluvia, las actividades quedarán suspendidas.