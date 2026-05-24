La flamante radical libertaria quilmeña, Valeria Sánchez Ferreiros, salió al cruce a responder las duras críticas de sus ex correligionarios en redes sociales. Molesta por la situación, la ex referente de la UCR que saltó a las filas de la concejal Estefa nía Albasetti, quiso hacer su descargo, y le puso picante a la relación entre ambos sectores políticos. Habría -dicen- nuevos capítulos...

"Quiero hacer este descargo público porque no voy a tolerar en silencio la campaña sucia que se ha montado en mi contra. Quienes hoy pretenden jactarse de ser "radicales fieles" no son más que militantes a sueldo que defienden de manera genuflexa a un jefe político —como Pérez— cuyo único norte es acomodarse en un cargo. Son socios descarados del kirchnerismo, y la prueba es obscena: Pérez acordó con Axel Kicillof su retorno al cómodo puesto del Banco Provincia. Destrozaron a la UCR. Con Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti a la cabeza, hoy solo defienden sus propios chanchullos, mientras sus concejales actúan como cómplices del peronismo que adoctrina y se adueña de las universidades públicas.

​Esos mismos sectores pretenden denunciar ahora a los concejales que intentan ponerle un límite a los abusos peronistas. Claro, defienden a sus socios porque antes nadie les tocaba los curros universitarios; pero la memoria es selectiva: cuando ellos fueron gobierno, bien que recortaron los presupuestos de educación y se llamaron a un absoluto silencio.

​ ¿Con qué autoridad moral vienen a hablar de los valores del partido? Sus jefes políticos defienden activamente a militantes violentos, abusadores y corruptos como Domene, quien arrastra graves investigaciones judiciales por violencia y corrupción de menores. Y lo siguen bancando. Eso no es radicalismo. La ética y la moral fueron las banderas del partido al que me afilié con orgullo a mis 18 años, no este mamarracho en el que lo convirtieron. Hoy, la realidad exige gestionar con convicción para sacar a los ladrones, no cuidar una "quintita" o pactar con la impunidad.

​Me acusan de "panqueque", pero se olvidan de que su propio jefe político se postuló en 2019 para intendente por el partido Consenso Federal, y recién cuando fracasó en las urnas volvió corriendo a refugiarse bajo la estructura del radicalismo. A diferencia de ellos, yo nunca tuve un puesto político ni lo necesito: vivo de mi profesión y de mi trabajo.

​Por todo esto, mi camino hoy está en otro lado. He decidido sumarme activamente a La Libertad Avanza, el único espacio que hoy encarna con verdadera convicción la batalla cultural y política contra las mafias y los privilegios de la casta. No me voy de mis valores; al contrario, me sumo al proyecto que lidera la transformación del país para dejar atrás de forma definitiva a los cómplices del atraso y de la decadencia. Cuando una milita en política por ideales y con honestidad, no tiene absolutamente nada que ocultar ni nada que lo haga callar. En cambio, cuando se milita para vivir del Estado y hacer negocios con el gobierno de turno para llenarse los bolsillos, lo único decoroso es llamarse a silencio. Dejen trabajar a las personas que verdaderamente lo hacemos por un país, una provincia y un municipio mejor, con el único objetivo de devolverle a los ciudadanos la dignidad y el orgullo que se merecen. VLLC... Viva la Patria...