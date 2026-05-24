La institución educativa aclaró que el gráfico sobre la evolución provincial que circuló con fuerza en las redes sociales no pertenece a sus informes. Desde el gobierno bonaerense salieron al cruce y tildaron la difusión de "mamarracho".

Un nuevo foco de conflicto y cruces políticos se encendió en las redes sociales tras la viralización de un "mapa del crecimiento de Argentina". La imagen, que mostraba un supuesto repunte económico distribuido por provincias, citaba como fuente al IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral. Sin embargo, la propia casa de estudios salió a desmentir categóricamente la autoría del gráfico.

El mapa había cobrado gran visibilidad luego de ser compartido y celebrado por importantes referentes del oficialismo, entre ellos los diputados Fernando Iglesias y Alejandro Fargosi, el funcionario Felipe Núñez, e incluso el propio presidente Javier Milei, quien suele replicar este tipo de indicadores en sus cuentas oficiales.

Ante la repercusión del contenido, la institución académica emitió un breve pero contundente comunicado para despejar dudas. "El mapa de crecimiento económico provincial que circula en redes sociales y que cita como fuente ‘IAE – Informe Económico Mensual marzo 2026’ no fue elaborado por el IAE ni forma parte de ninguno de nuestros informes", aclararon de manera oficial a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

Para Bianco es un "mamarracho"

La aclaración de la Universidad Austral no tardó en ser utilizada por la oposición para cuestionar los métodos de comunicación del Gobierno nacional. Uno de los más duros fue el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien cruzó directamente a la gestión libertaria por la difusión de datos falsos y advirtió, además, un insólito error de diseño en el gráfico, el cual omitía geográficamente a la provincia de Tucumán.

"Más mamarracho no se consigue", disparó Blanco al referirse a la publicación replicada por el Presidente y su entorno. El funcionario bonaerense lamentó que se utilicen instituciones de prestigio para validar mapas de dudosa procedencia y cuestionó la falta de rigurosidad a la hora de comunicar las métricas de la gestión.