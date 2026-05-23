Allí, Balor expresó: “Agradezco a Rubén Pascolini por estar siempre. Ésta es una oportunidad importante, en este momento difícil que estamos pasando, donde el Estado nacional hace muchos recortes, el gobernador Axel Kicillof hace un gran esfuerzo para que nuestros vecinos tengan este recurso para las mejoras habitacionales. Confíen en nosotros, cuenten con nosotros para lo que necesiten, necesitamos que nos sigan acompañando”.

Asimismo, Pascolini indicó: “Les comparto el saludo del gobernador Axel Kicillof y de nuestro ministro Andrés Larroque. Estamos muy contentos de estar en Berazategui, una de las mejores gestiones de la provincia de Buenos Aires y probablemente del país. Tienen una impronta que les dejó el Dr. Juan José Mussi y que continúa Carlos Balor. Pensamos un Programa para esto: faltan viviendas nuevas y a otras les falta hacer mejoras y terminaciones. Ya hemos hecho cerca de mil mejoramientos en Berazategui, uno de los municipios a los que más ha asistido la Provincia con este programa. Ahora, con el acompañamiento del Municipio, van a poder hacer diversas obras. Estamos muy contentos. Nuestro Gobernador está trabajando para que esto no se detenga”.

El encuentro se realizó en la Sala de Conferencias del Edificio Municipal, en el marco del Convenio de Financiamiento para la Mejora del Hábitat, (Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat) firmado entre el Municipio y la Subsecretaría de Hábitat provincial, perteneciente al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Participaron, además, la secretaria municipal de Tierras y Hábitat, Cecilia Roldán; junto a otros integrantes del Gabinete.