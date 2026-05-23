Este 25 de Mayo, el Polo Social y Productivo Pedro Coria organiza dos jornadas solidarias en el sur del Conurbano para celebrar la fecha patria desde los barrios.

En Quilmes: “Quilmes Resiste”

📅 Domingo 25 de Mayo

🕑 14:00 hs

📍 Predio Polo Social y Productivo Pedro Coria

La jornada reunirá a merenderos y comedores del distrito:

Sueños Cumplidos: Mascagni 1983, Quilmes

Pancitas Llenas: Humberto Primo 1458, La Ribera de Quilmes

El Polo de Siempre: Calle 899bis N°7001, Barrio Eucaliptus

Iglesia Evangelio Soberana Vocación: Misiones 5274, Bernal Oeste - La IAPI

En Florencio Varela: “Varela Resiste”

📅 Domingo 25 de Mayo

🕑 14:00 hs

📍 Polo Social y Productivo Pedro Coria

También participarán:

Casa de Oración Para Todos los Pueblos: Calle Malambo 560, B° San Cayetano

Comedor Villa Argentina: Calle 532, B° Villa Argentina

Comedor “Pan de Vida”: Calle El Canario, B° La Esperanza

Comedor “Pedacito de Cielo”: Calle El Hornero 1103, B° Santa Inés

Polo Social y Educativo Pedro Coria: Calle 1128 esq. 1143

Bajo el lema “Organizamos la solidaridad, defendemos la comunidad, construimos patria”, la propuesta busca visibilizar el trabajo de los espacios comunitarios que sostienen la alimentación en los barrios.

“¡Viva la Revolución!” es la consigna que acompaña ambas convocatorias para este 25 de Mayo.