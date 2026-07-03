El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, presentó el nuevo Centro de Formación Tecnológica del Gobierno de la Comunidad. Ubicado en Barceló 470, en la ciudad de Banfield, el espacio cuenta con un aula tecnológica y un aula maker totalmente equipadas para que los vecinos y vecinas de todas las edades puedan participar de diferentes propuestas de formación profesional y los alumnos de las escuelas de la ciudad tengan la posibilidad de realizar prácticas y salidas educativas. “Fue muy lindo probar los distintos dispositivos junto a los vecinitos del Centro de Primera Infancia N°1 y sus seños, presenciar el taller de tecnología Inverter que están haciendo los pibes de la escuela técnica N°3 y el taller de diseño y modelado de impresión 3D del que participan estudiantes del Centro de Formación Profesional N°40”, destacó el jefe comunal.

“En este momento crucial para la historia de la humanidad, el avance vertiginoso de la tecnología y de la Inteligencia Artificial en particular nos obliga a repensar nuestros modos de trabajar, aprender, enseñar, comunicarnos y consumir. En Lomas no renegamos de esos adelantos que ya son una realidad ineludible, sino que buscamos trabajar para insertarlos de una manera virtuosa en la vida cotidiana de la comunidad y para eso la educación es fundamental”, detalló el Intendente.

Además, Otermín reflexionó sobre el contexto del país y planteó que “ante un Gobierno nacional que decidió no invertir ni un solo peso en la educación pública, como tampoco en la salud, la cultura, la ciencia o el deporte, en el Gobierno de la Comunidad estamos muy orgullosos de haber podido, con mucho esfuerzo, comprar equipamiento y renovar la infraestructura escolar, por eso celebramos esta apertura y junto a los estudiantes y docentes, queremos que sea la puerta de entrada a un futuro más innovador e igualitario”.

A través de Aprender Lomas, la plataforma del Gobierno de la Comunidad que reúne toda la oferta de cursos disponible en el distrito, los interesados pueden conocer y sumarse a las diferentes propuestas que se dictan en este nuevo CFT ingresando en aprender.lomasdezamora.gov.ar.

De la actividad participaron la jefa de Gabinete, Sol Tischik; el secretario de Educación, Producción y Trabajo, Darío Spampinato; el Presidente del Consejo Escolar de Lomas de Zamora, Sharif Martínez; y la directora del CGM de Banfield, Julieta Salom.