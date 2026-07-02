A tan solo días de asumir en la presidencia de Bloque, el concejal Ricardo Rij rompió con La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Quilmes y conformó un monobloque propio. La jugada profundiza la interna libertaria que ya sacude a la provincia de Buenos Aires, y especialmente en Quilmes, que deja muy debilitada la conducción de Estefanía Albasetti.

La renuncia y el nuevo bloque

Mediante una nota presentada este 2 de julio de 2026 ante la Presidencia del HCD, Rij comunicó su renuncia como presidente del Bloque La Libertad Avanza Quilmes. En el mismo escrito informó la creación del Bloque "Renovación Quilmeña", que quedará integrado únicamente por él como presidente.

"Por la presente, el concejal que suscribe comunica la renuncia como Presidente del Bloque de La Libertad Avanza Quilmes y la posterior conformación del Bloque Renovación Quilmeña", señala el texto. Además, solicitó que se registre la conformación y se le otorguen las prerrogativas correspondientes para su funcionamiento.

La iniciativa que deja mal parada a Albasetti, se dá a horas de numerosas reuniones que Rij mantuviera con dirigentes de la Región.

El reflejo local de la interna nacional

La ruptura se da en sintonía con el reordenamiento que impulsan los Menem y el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, en territorio bonaerense. En las últimas semanas LLA intervino delegaciones de Anses y Pami que controlaba Sebastián Pareja para ubicar dirigentes vinculados al PRO.

Con este monobloque, La Libertad Avanza pierde representación como espacio en el Concejo de Quilmes. Rij pasa a negociar por su cuenta en un cuerpo donde el oficialismo de Mayra Mendoza busca mayorías para los proyectos clave de la segunda mitad del año.