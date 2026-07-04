Lanús Gobierno invita a los vecinos y a las vecinas a participar de una nueva edición del Paseo de Compras 25 de Mayo, que se llevará adelante el lunes 6, miércoles 8 y viernes 10 de julio, de 13:30 a 16:30, en Santiago Plaul Nº 3201 en Lanús Oeste.

Durante las jornadas, las vecinas y los vecinos podrán recorrer los stands de emprendedores y emprendedoras locales, quienes ofrecerán productos artesanales y elaboraciones de diversos rubros a precios populares.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el trabajo de los productores y las productoras del distrito, impulsar la economía social y fomentar el consumo local mediante la generación de espacios de comercialización accesibles para toda la comunidad.

De esta manera, el Paseo de Compras 25 de Mayo se consolida como un punto de encuentro entre la comunidad y los emprendimientos lanusenses, promueve el desarrollo de la producción local y brinda nuevas oportunidades para quienes trabajan y comercializan en el distrito.