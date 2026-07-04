Lanús Gobierno informa que el lunes 6 de julio, desde las 9 y hasta agotar cupos, se brindarán nuevos turnos presenciales para efectuar castraciones gratuitas de perros y gatos en el Quirófano Móvil del Parque Municipal General San Martín, situado en Coronel Sayos N° 2302, en Valentín Alsina.

Las ciudadanas y los ciudadanos interesados deberán acercarse con DNI para acreditar domicilio en la ciudad, aunque no es requisito concurrir con sus animales de compañía en esa ocasión. Las intervenciones quirúrgicas se realizarán entre el martes 7 de julio y el miércoles 8 de julio.

Las mascotas deberán cumplir con las siguientes condiciones físicas: peso en gatos y gatas desde dos kilos, y en perros y perras de cuatro a 25 kilos; edad: gatas y perras desde los seis meses hasta los ocho años, y gatos y perros desde los ocho meses hasta los ocho años; animales en celo, 15 días posteriores a la finalización; hembras embarazadas, sólo durante los primeros 30 días de gestación; y postparto, dos meses después de la parición. Al respecto, que no se autorizarán intervenciones en braquicéfalos o sus mestizos bajo ningún concepto.

A su vez, se aplicarán vacunas antirrábicas por demanda espontánea de lunes a miércoles, de 9 a 12 y, como es usual, la actividad quedará suspendida en caso de lluvia.