Lanús Gobierno informa que este sábado 27 de junio, de 15 a 18, se llevará a cabo una nueva jornada de la propuesta “El álbum lo llenamos en comunidad” en el Parque Central Las Colonias, situado en Salta y Purita, en la localidad de Remedios de Escalada.

La misma está destinada a quienes quieran acercarse a intercambiar las figuritas del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 que les faltan y que tengan repetidas.

Además, se concretarán diferentes actividades para disfrutar al aire libre como juegos recreativos y propuestas deportivas para chicos, chicas y las familias lanusenses.