Al conocerse la tasa de desocupación en Argentina, la que se ubicó en 7,8% durante el primer trimestre de 2026, trascendió que la zona más afectada del país es el Gran Buenos Aires.

El informe del Indec revela disparidades marcadas entre los distintos aglomerados del país, la región con mayor desocupación es el Gran Buenos Aires, con una tasa de 8,7%.

Los Partidos del Gran Buenos Aires registran el índice más alto: 9,7 por ciento. Mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se ubica en un 4,8 por ciento.