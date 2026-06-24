A través de una fuerte declaración institucional, se remarcó que ante el apagón general que atraviesa Avellaneda y la ausencia de respuestas operativas acordes a la gravedad de la situación, Daniel García, defensor del pueblo de Avellaneda, exige públicamente el apartamiento inmediato y la renuncia del encargado de Operaciones de la zona.

Al respecto, desde la Defensoría del Pueblo que encabeza Daniel García se advirtió con firmeza que "no puede aceptarse que una ciudad entera quede sin suministro eléctrico mientras existen recursos tercerizados, flotas propias y una estructura operativa que tiene la obligación de prevenir, coordinar y responder ante contingencias de esta magnitud".

Asimismo, García comentó sobre el impacto directo en la comunidad, señalando que miles de vecinos necesitan energía para trabajar, conservar medicamentos, atender tratamientos, sostener actividades comerciales y desarrollar su vida cotidiana. El Defensor del Pueblo también agregó que frente a semejante afectación, no alcanza con anunciar que el servicio “volverá de a poco”. La ciudadanía merece planificación, presencia territorial, información seria y responsabilidades claras.

En ese mismo sentido, se ratificó que Daniel García, defensor del pueblo de Avellaneda, sostiene que quien ocupa la conducción operativa debe estar al tanto de cada sector bajo su órbita y asumir las consecuencias cuando la gestión resulta insuficiente.

Haciendo hincapié en los antecedentes de la empresa, el funcionario recordó que este reclamo no surge de un hecho aislado. Desde hace tiempo se vienen señalando falencias, demoras y problemas reiterados que hoy vuelven a quedar expuestos frente a una situación que impacta sobre toda la comunidad.

"Por ello se solicita formalmente a las autoridades de Edesur que dispongan el apartamiento urgente del responsable operativo de Avellaneda, se informe públicamente qué ocurrió y se designe una conducción eficiente, presente y con capacidad real de respuesta", exigió el Defensor del Pueblo.

Para finalizar, el comunicado concluye subrayando la postura del organismo: Daniel García, defensor del pueblo de Avellaneda, reafirma que cuando un servicio esencial falla de manera masiva, sostenida y sin respuestas adecuadas, la responsabilidad debe asumirse y las decisiones deben tomarse sin demoras.

Daniel García

Defensor del Pueblo de Avellaneda