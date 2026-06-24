el Boletín Epidemiológico Nº 23 correspondiente al período comprendido entre el 7 y el 13 de junio de 2026, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires registró un aumento de las internaciones por infecciones respiratorias agudas (IRA), en un contexto marcado por una mayor circulación del virus de la influenza.

Las autoridades sanitarias señalaron que, a nivel nacional, desde la primera semana de marzo se observa un crecimiento sostenido en las detecciones de Influenza A(H3N2) y en los porcentajes de positividad de las muestras analizadas. En contraste, la circulación del Virus Sincicial Respiratorio (VSR) y del SARS-CoV-2 continúa en niveles bajos.

En territorio bonaerense, el incremento de las internaciones por IRA comenzó a evidenciarse desde la semana epidemiológica 12, correspondiente al 22 de marzo. Los casos más graves estuvieron asociados principalmente a infecciones por Influenza A, predominando el subtipo H3N2 entre las muestras positivas que pudieron ser caracterizadas.

No obstante, desde la cartera sanitaria destacaron que tanto las internaciones por enfermedades respiratorias como las detecciones virales continúan por debajo de los registros observados durante 2024 y 2025.

Avanza la vacunación

En paralelo, el Ministerio recordó que continúan las campañas de vacunación destinadas a los grupos de riesgo. La tercera campaña de inmunización para personas gestantes contra el Virus Sincicial Respiratorio permanecerá vigente hasta el 31 de agosto y ya alcanzó las 39.030 dosis aplicadas.

Asimismo, la campaña antigripal acumula 1.419.511 dosis administradas en toda la provincia.